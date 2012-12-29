Столичное "Динамо" дома уступило пражскому "Леву"

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Столичное "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило пражскому "Леву". Встреча завершилась со счетом 4:2.

Счет был открыт на 16-й минуте поединка. Рахунек бросил от "синей линии", и шайба проскользнула между щитков Шарыченкова.

Во второй двадцатиминутке чехам удалось удвоить преимущество усилиями Крейчика.

Наиболее богатым на события выдался третий период. Сначала "Лев" довел счет до разгромного - отличились Клепиш и все тот же Рахунек. Затем "Динамо" проявило характер и сумело отыграть две шайбы, причем одну из них - в меньшинстве, но на большее у подопечных Знарока не хватило ни сил, ни времени - 4:2 в пользу чешских хоккеистов.

"Динамо" прерывает победную серию из трех матчей, но остается на первом месте в Западной конференции.

"Бело-голубые" давно решили вопрос выхода в плей-офф, так что оставшиеся матчи первенства для них важны только в плане удержания первой строчки в регулярном чемпионате.