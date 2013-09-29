Московское "Динамо" в домашнем матче обыграло "Крылья Советов"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги принимало на своем поле самарские "Крылья Советов". "Бело-голубые" одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Этот матч подопечные Петреску вынуждены были провести на стадионе "Родина" в Химках. Это связано с тем, что газон "Арены Химки" не позволяет проводить на этом стадионе футбольные матчи - поле находится в ужасном состоянии.

Счет был открыт на 13-й минуте, Касаев прострелил вдоль ворот, а Кокорину оставалось только подставить ногу, чтобы мяч оказался в сетке.

"Крылья Советов" могли отыграться уже во втором тайме. Вышедший на замену Корниленко получил мяч в штрафной "Динамо", но метров с десяти пробил мимо ворот.

На 79-й минуте отличился Жирков, который замкнул подачу Денисова и установил окончательный счет в матче - 2:0 в пользу "Динамо".

Победа позволила "бело-голубым" выйти на пятое место в турнирной таблице с 17 очками. В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с ЦСКА.