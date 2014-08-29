Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

29 августа 2014, 16:11

"Динамо" сыграет с ПСВ в групповом турнире Лиги Европы

Динамо Лига Европы Краснодар

Фото: ИТАР-ТАСС

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников узнали "Динамо" и "Краснодар", "горожанам" досталась одна из самых сложных групп, сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Динамо" померится силами с ПСВ, "Панатинаикосом" и "Эшторилом". Наиболее сильным соперником в этом квартете является ПСВ.

Подопечные Олега Кононова угодили в настоящую "группу смерти" к "Лиллю", "Вольфсбургу" и "Эвертону".

Матчи группового этапа Лиги Европы запланированы на 18 сентября, 2 и 23 октября, 6 и 27 ноября и 11 декабря.

Отметим, что в раунде плей-офф москвичи обыграли в рамках двухматчевого противостояния кипрскую "Омонию", а "Краснодар" выбил из Лиги Европы испанский "Реал Сосьедад".

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать