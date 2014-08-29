"Динамо" сыграет с ПСВ в групповом турнире Лиги Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников узнали "Динамо" и "Краснодар", "горожанам" досталась одна из самых сложных групп, сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Динамо" померится силами с ПСВ, "Панатинаикосом" и "Эшторилом". Наиболее сильным соперником в этом квартете является ПСВ.

Подопечные Олега Кононова угодили в настоящую "группу смерти" к "Лиллю", "Вольфсбургу" и "Эвертону".

Матчи группового этапа Лиги Европы запланированы на 18 сентября, 2 и 23 октября, 6 и 27 ноября и 11 декабря.

Отметим, что в раунде плей-офф москвичи обыграли в рамках двухматчевого противостояния кипрскую "Омонию", а "Краснодар" выбил из Лиги Европы испанский "Реал Сосьедад".