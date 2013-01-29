Столичное "Динамо" по буллитам переиграло магнитогорский "Металлург"

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В Москве на арене "Лужников" состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между столичным "Динамо" и магнитогорским "Металлургом". Основное время встречи победителя не выявило, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева.

Счет в поединке был открыт на 30-й минуте. Мозякин нанес мощный бросок под перекладину, Еременко не сумел отразить шайбу.

Отыграться "бело-голубым" удалось в самой концовке основного времени встречи. После удаления одного из игроков гостей, Знарок принял решение выпустить на лед шестого полевого игрока, и это принесло свои плоды. Горохов сумел поразить ворота и перевести встречу в овертайм.

В дополнительное время ничего особенно опасного командам создать не удалось, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева, победу которым принес удачно исполненный буллит Петружалека.

"Динамо" одерживает очередную победу и продолжает оставаться на третьем месте в Западной конференции.