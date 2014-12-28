Столичное "Динамо" в четвертый раз в сезоне обыграло СКА

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на выезде оказалось сильнее СКА. Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-голубых".

Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга. Первую шайбу зрители увидели лишь в середине второго периода, когда в большинстве отличился Максим Пестушко.

В третьем отрезке игры благодаря голу Андрея Кутейкина питерцы сравняли счет, но на последней минуте хозяева площадки пропустили контратаку и Максим Карпов забросил победную шайбу.

Стоит отметить, что "Динамо" выиграло у СКА все четыре матче в нынешнем сезоне КХЛ.