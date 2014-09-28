Московское "Динамо" не удержало победу в матче с "Кубанью"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" не сумело добиться победы в домашнем матче 9-го тура Российской футбольной премьер-лиги с краснодарской "Кубанью". "Бело-голубые" вели в счете 2:0, но пропустили два мяча. Поединок завершился ничьей - 2:2.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Александр Кокорин убежал один на один с своим тезкой Беленовым и покатил мяч мимо голкипера в пустые ворота.

Гости немедленно бросились отыгрываться и создали ряд неплохих возможностей для взятия ворот. Однако сравнять счет не позволили штанга и вдохновенная игра Владимира Габулова.

А вот "Динамо" в одной из контратак увеличило преимущество. На этот раз Кокорин выступил в роли ассистента, отдав передачу открытому Александру Манолеву. Тому оставалось только не промахнуться мимо дальнего угла ворот Беленова.

Во втором тайме картина игра изменилась - "Кубань" большими силами пошла вперед. Это немедленно принесло свои плоды. Сначала Владислав Игнатьев замкнул фланговый навес, а спустя пять минут Секу Олисе обыграл всю защиту москвичей и поразил угол ворот Габулова.

В дальнейшем обе команды могли добиться победы, но Ибраима Бальде запорол выход один на один ударом прямо в Габулова, а выстрел Томаша Губочана в высоком прыжке отразил Беленов. Итоговый счет встречи - 2:2.

Таким образом, "Динамо" остается на третьей строчке турнирной таблицы РФПЛ с 19 очками.