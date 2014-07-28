Чемпион Испании может перейти в московское "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Аргентинский полузащитник харьковского футбольного клуба "Металлист" Хосе Соса близок к переходу в московское "Динамо", переговоры находятся в завершающей стадии, сообщает ИТАР-ТАСС.

Трансфер 29-летнего футболиста оценивается в 6-8 миллионов евро.

Полузащитник выступает за украинскую команду с 2011 года. В январе 2014 года Соса перешел в испанский "Атлетико" на правах полугодичной аренды. В составе мадридского клуба он стал чемпионом Испании.

Отметим, что после окончания аренды Соса вернулся в расположение харьковского клуба, однако после сбора отказался отправляться на Украину из-за тяжелой политической обстановки. В настоящее время игрок находится в расположении команды Диего Симеоне.

В 17 матчах чемпионата Украины-2013/14 Соса забил 5 мячей. С 2005 года он провел в составе сборной Аргентины 18 матчей, отметившись одним голом, но в состав команды на чемпионат мира не попал.