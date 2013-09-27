Столичные динамовцы сыграли вничью с "Рубином" - 2:2

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в Казани встречалось с местным "Рубином" в матче десятого тура Российской футбольной премьер-лиги. Поединок завершился вничью со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Гол забил защитник "Динамо" Самба, правда, не в чужие, а в свои ворота. Прерывая опасную передачу на Кулика, игрок "бело-голубых" переправил мяч в собственные ворота.

Спустя пять минут москвичи отыгрались. Кокорин получил мяч на фланге, легко обыграл защитника "Рубина" Маркано и отправил мяч мимо Рыжикова - 1:1. В этом эпизоде травму получил нападающий "Динамо" Воронин, в которого автор гола врезался, празднуя забитый мяч.

Второй тайм активнее начало "Динамо". На 50-й минуте Кокорин проникающей передачей вывел Ионова один на один с Рыжиковым. Полузащитник протолкнул мяч в сетку мимо распластавшегося на газоне вратаря казанцев.

"Рубин" отыгрался спустя семь минут. Карадениз получил мяч на фланге, сместился к центру и обводящим ударом поразил "девятку" ворот Габулова - 2:2.

Больше голов в матче забито не было. Стоит отметить, что и казанцы, и москвичи заканчивали матч вдесятером. На 70-й минуте у хозяев был удален Маркано, прервавший недозволенным приемом опасную атаку "Динамо", а у хозяев уже в добавленное время получил красную карточку вышедший на замену Кураньи.

После этого матча "Динамо" набрало 14 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.