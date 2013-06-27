Форма поиска по сайту

27 июня 2013, 22:20

Московский "Спартак" проиграл киевскому "Динамо" в домашнем матче

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоялся стартовый матч Объединенного турнира, в котором встречались московский "Спартак" и киевское "Динамо". Киевляне одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 31-й минуте с пенальти забил киевлянин Олег Гусев. Стоит отметить, что эпизод с назначением пенальти был неоднозначным - Брызгалов играл в мяч, после чего по инерции сбил игрока гостей

Несмотря на то, что "Спартак" стремился выровнять игру - забить ответный мяч "красно-белым" так и не удалось. Они упустили несколько хороших шансов, в частности, удар Яковлева из штрафной площади не попал в створ ворот.

В следующем матче Объединенного турнира "Спартак" 30 июня примет в Донецке местный "Шахтер", а "Динамо" сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Отметим, что турнир является товарищеским.

