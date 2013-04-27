Столичное "Динамо" дома обыграло "Мордовию" - 3:1

Фото: ИТАР-ТАСС

На стадионе "Арена Химки" состоялся матч 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги между московским "Динамо" и "Мордовией". Победу со счетом 3:1 одержали хозяева.

Счет был открыт уже на 4-й минуте встречи. Юсупов в сутолоке перед воротами направил мяч мимо голкипера "Мордовии".

На 24-й минуте "бело-голубые" удвоили преимущество в счете. Янтшер отпасовал на Кураньи, который поразил ворота Юрченко.

Спустя четыре минуты Панченко сумел отквитать один мяч, но незадолго до перерыва Кураньи вновь восстановил преимущество в два гола.

Во втором тайме команды не сумели поразить ворота друг друга. 3:1 - победа "Динамо".

Подопечные Дана Петреску набирают 43 очка и выходят на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с "Крыльями Советов". Матч состоится 5 мая.