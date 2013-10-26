Столичное "Динамо" дома разгромило "Сибирь" - 5:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило "Сибирь". Встреча завершилась со счетом 5:1.

Счет был открыт на 7-й минуте встречи. "Динамо" реализовало второе удаление в составе соперника. Мосалев поразил угол ворот "Сибири", после передачи партнера по команде.

Спустя шесть минут вратарь "Сибири" Гайдученко достал из сетки ворот вторую шайбу. И снова она была заброшена динамовцами в большинстве. Балл за результативность записал на свой счет Карсумс.

В самом начале второго периода москвичи реализовали еще одно удаление в составе гостей. В результате красивой комбинации отличился Комаров.

Спустя три минуты Сопин довел счет до неприличного. Гол получился курьезным - шайба рикошетом от защитника влетела в ворота Гайдученко.

На 39-й минуте Кутузов поразил ворота Лазушина и отыграл одну шайбу, послав снаряд между щитков голкипера.

В заключительном периоде "Сибирь" пыталась сыграть активно и переломить ход игры, но вылилось это в не слишком уверенные действия при обороне своих ворот. Одним из таких моментов воспользовался Квапил, установивший окончательный счет встречи - 5:1 в пользу "Динамо".

После этой победы подопечные Знарка вышли на первое место в турнирной таблице Западной конференции, опередив СКА.