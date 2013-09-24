Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Слованом" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" одержало победу в гостях над "Слованом" из Братиславы. Московские хоккеисты сумели добиться победы со счетом 5:4, проигрывая по ходу матча 1:3.

Хоккеисты "Слована" активнее начали встречу, и на 15-й минуте счет был открыт. Мойжеш отличился при игре четыре на четыре.

Вторую двадцатиминутку хозяева льда также провели активнее гостей из Москвы. На 25-й минуте Вондрка вместе с шайбой въехал в ворота Еременко. Арбитры долго решали, засчитывать шайбу или назначить буллит - игрока "Слована" сбили с ног - в итоге было принято решение засчитать гол.

Спустя две минуты разрыв в счете сократил Кокарев, но под занавес периода Олвецки вновь увеличил преимущество "Слована".

В третьем периоде москвичи просто разгромили соперника. На 43-й минуте отличился Пестушко, а спустя две минуты Граняк сравнял счет.

На этом гости не остановились и забросили в ворота "Слована" еще две шайбы. За пять минут до финальной сирены Бакош отыграл один гол, но большего сделать хозяевам не удалось - 5:4 в пользу "Динамо".

После этой победы "бело-голубые" набирают 19 очков и занимают второе место в Западной конференции.