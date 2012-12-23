Форма поиска по сайту

23 декабря 2012, 14:00

Московское "Динамо" переиграло на выезде хабаровский "Амур"

Фото: dynamo.ru

23 декабря состоялся регулярный матч чемпионата КХЛ. Хабаровский "Амур" принимал московское "Динамо". Столичный клуб одержал победу со счетом 3-1.

Динамовцы повели в счете незадолго до конца первого периода. Затем в воротах хозяев побывали еще две безответные шайбы. И лишь в конце встречи хоккеистам "Амура" удалось отыграть один гол за шесть секунд до финального свистка.

Предыдущая встреча двух клубов завершилась со счетом 4-1 в пользу москвичей. Хабаровский клуб терпит шестое поражение подряд, а столичное "Динамо" продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, сообщается на официальном сайте КХЛ

