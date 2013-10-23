Форма поиска по сайту

23 октября 2013, 22:39

Московское "Динамо" разгромило минских одноклубников в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило одноименный клуб из Минска. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Счет был открыт в самой концовке второго периода - отличился Горовиков.

На 42-й минуте Цветков удвоил преимущество москвичей. Лаланд отбил перед собой шайбу после выстрела Карсумса, и форвард хозяев добил ее в сетку ворот минчан.

Практически по тому же сценарию забил гол Бабенко на 54-й минуте: он добил шайбу, неудачно отраженную Лаландом.

Спустя две минуты Карсумс установил окончательный счет в матче - 4:0 в пользу московского "Динамо".

После этой победы "бело-голубые" сократили отрыв от СКА в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Знарка идут на второй строчке и отстают от петербуржцев на одно очко.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
