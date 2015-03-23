Спорт за неделю: завершение биатлонного сезона и вылет "Динамо" из еврокубков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Очередные победы "Зенита" и ЦСКА и армейский финал в Западной конференции, вылет "Динамо" из Лиги Европы и жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

"Динамо" теряет шансы на золото

Центральным матчем 20-го тура российской футбольной Премьер-лиги стало противостояние "Зенита" и "Динамо". В случае победы московский клуб мог сократить отставание "сине-бело-голубых" до семи очков и сохранить шансы на чемпионский титул. Однако поединок на стадионе "Арена Химки" завершился со счетом 1:0 в пользу команды из города на Неве.

Единственный гол на 17-й минуте забил защитник "Зенита" Игорь Смольников: после точной передачи с левого фланга он переиграл голкипера хозяев Владимира Габулова. Великолепную возможность сравнять счет в конце матча имел Балаж Джуджак, однако ему не удалось попасть в створ ворот.

В другом матче тура столичный ЦСКА без проблем разобрался с "Арсеналом". Однако этот матч (предшествующие ему события) запомнится прежде всего скандалом. Туляки выставили дублирующий состав, поскольку были несогласны с решением РФПЛ перенести поединок из Тулы в Москву на Малую спортивную арену "Локомотив". В течение прошлой недели эксперты, тренеры и спортивные чиновники высказывали различные мнения о том, стоит ли наставнику "Арсенала" Дмитрию Аленичеву идти на такой шаг, но в итоге армейцам пришлось выходить на поле против совсем неопытных футболистов из тульской команды.

Счет был открыт уже на третьей минуте встречи: Алан Дзагоев замкнул фланговый навес. В самом начале второго тайма Бибрас Натхо в результате красивой комбинации оказался один перед воротами "Арсенала" и удвоил преимущество "красно-синих".

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Однако туляки не собирались сдаваться на милость победителя. Спустя четыре минуты Ринат Тимохин воспользовался грубой ошибкой обороны ЦСКА и пробил мимо Игоря Акинфеева – 2:1. Но класс команд был несопоставим. В концовке встречи номинальные гости дважды огорчили голкипера "Арсенала". Сначала отличился Роман Еременко, а затем свой первый мяч за ЦСКА забил Карлос Страндберг.

Тур не обошелся и без московского дерби: "Спартак" с минимальным счетом обыграл "Торпедо". Другой столичный клуб – "Локомотив" – не смог взломать оборону саранской "Мордовии", поединок закончился с нулями на табло.

Таким образом, в турнирной таблице "Зенит" сохранил отрыв в пять очков над ЦСКА. На третьей строчке расположился "Краснодар", который опережает плотную группу из претендентов на третье место – "Рубин", "Динамо", "Спартак" и "Локомотив".

Армейский финал на Западе

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились полуфинальные пары. На Западе в финале конференции сыграют петербургские и московские армейцы, а на Востоке казанский "Ак Барс" встретится с новосибирской "Сибирью".

19 марта в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина московский ЦСКА на своей площадке обыграл финский "Йокерит" и оформил выход в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 4:2. У победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Жарков, Игорь Григоренко, Дамир Жафяров и Григорий Панин.

В свою очередь, СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина московское "Динамо". Эта серия также завершилась в пяти матчах. Последняя встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась победой подопечных Вячеслава Быкова со счетом 3:2.

Финальная серия на Западе стартует 26 марта, на Востоке - 27 марта.

Послеолимпийский сезон завершен

В выходные прошел заключительный этап Кубка мира по биатлону, который стал первым годом нового олимпийского цикла. Из сборной России прежде всего стоит выделить нового лидера команды – Антона Шипулина, который провел лучший сезон в карьере. Стоит отметить, что готовился к нему Антон по индивидуальной программе с тренером Андреем Крючковым.

Пять золотых медалей сборной России было завоевано Шипулиным или при его участии (в трех эстафетах), шесть раз он занимал второе место и три раза выигрывал бронзовые награды. Кроме того, Антон стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете масс-стартов. Неудачным для Шипулина получился только чемпионат мира, где он завоевал лишь одну медаль – серебро в гонке преследования.

Отметим, что в общем зачете наш соотечественник набрал почти в два раза больше очков, чем в предыдущем сезоне, и боролся за победу с французом Мартеном Фуркадом.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Прогресса в текущем сезоне добился и Евгений Гараничев, который завершил год на седьмом месте в общем зачете. На его счету – три личных подиума и три медали в эстафетах. После двух лет без наград бронзу завоевал Тимофей Лапшин в личной гонке, а также три медали в эстафетах. Такого же результата добился Дмитрий Малышко, но сам спортсмен оценил сезон как провальный и остался им разочарован.

Что касается женской сборной, то в сезон 2014–2015 команда вступила, лишившись лидеров, и прежде всего Ольги Зайцевой. Две медали в личных гонках добыли Дарья Виролайнен и Екатерина Глазырина. Ольга Падчуфарова и Екатерина Шумилова были близки к завоеванию наград, однако сделать это им не удалось.

Главным же успехом россиянок стало золото Екатерины Юрловой на чемпионате мира в Контиолахти. После нескольких неудачных сезонов Юрлова преподнесла сюрприз и выиграла индивидуальную гонку на мировом первенстве.

Главный трофей Кубка мира – Большой хрустальный глобус – у мужчин завоевал француз Мартен Фуркад, причем сделал это уже в четвертый раз подряд, установив рекорд. В женском общем зачете борьба была между финкой Кайсой Макарайнен и белорусской Дарьей Домрачевой. В заключительной гонке сезона Домрачева пришла к финишу четвертой, этого хватило для победы в соревновании за Глобус.

Дальше – без "Динамо"

В четверг определились четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы. Из двух российских клубов в восьмерку сильнейших пробился только один – петербургский "Зенит". Московское "Динамо" по сумме двух матчей уступило итальянскому "Наполи" и завершило для себя еврокубковый сезон.

Первый матч в Неаполе две недели назад завершился победой хозяев по счетом 3:1, а ответный поединок, проходивший на "Арене Химки", закончился нулевой ничьей.

Добавим, что на стадионе произошли столкновения с участием фанатов обеих команд. Беспорядки произошли в кафе для болельщиков, расположенном в подтрибунном помещении стадиона. Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес друг друга, а затем стали кидать различные предметы, в том числе столы и мусорные баки. Затем фанаты пытались прорваться через ограждение, но оперативно вмешавшаяся полиция сумела локализовать конфликт.

"Зенит", в свою очередь, преодолел сопротивление другого итальянского клуба – "Торино". Домашний поединок петербуржцы выиграли 2:0, а во втором уступили с минимальным счетом, но все-таки вышли в 1/4 финала.

И уже на следующий день подопечные Андре Виллаш-Боаша узнали своего соперника по четвертьфиналу. За право сыграть в полуфинале ЛЕ "сине-бело-голубые" поспорят с испанской "Севильей".

Жеребьевка в Лиге чемпионов

Восьмерка лучших определилась и главном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов. В 1/4 финала вышли сразу три испанских клуба ("Реал", "Барселона" и "Атлетико") и два французских ("Монако" и ПСЖ), а также один немецкий ("Бавария"), португальский ("Порту") и итальянский ("Ювентус").

Жребий был брошен 20 марта в швейцарском Ньоне. В итоге за выход в полуфинал поборются пары:

"Пари Сен-Жермен" – "Барселона";

"Атлетико" – "Реал";

"Порту" – "Бавария";

"Ювентус" – "Монако".

Первые матчи пройдут 14/15 апреля, ответные – 21/22 апреля.

Что посмотреть на этой неделе

26 и 27 марта в Континентальной хоккейной лиги стартуют финальные серии конференций. Напомним, на Западе за выход в финал Кубка Гагарина поборются ЦСКА и СКА, а на Востоке встретятся "Ак Барс" и "Сибирь".

Европейские футбольные чемпионаты, в том числе и российский, берут небольшой перерыв на матчи сборных. Российская команда в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 года сыграет на выезде с Черногорией. После четырех матчей в группе G подопечные Фабио Капелло занимают третье место с пятью набранными очками.

27 марта баскетболисты столичного ЦСКА проведут предпоследний матч в Топ-16 Евролиги. На этот раз соперником армейцев станет "Нижний Новгород". Стоит отметить, что армейцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, поэтому оставшиеся два матча можно рассматривать как подготовку "красно-синих" к решающим матчам сезона.

Даниил Адамов