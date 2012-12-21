Столичное "Динамо" в гостях переиграло новокузнецкий "Металлург"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" выиграло у новокузнецкого "Металлурга" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Встречу активнее начали хозяева льда. Уже на второй минуте Исламов вывел "Металлург" вперед. Правда вела в счете "Кузня" недолго, первое же удаление в составе хозяев стало роковым - Граняк реализовал преимущество в одного игрока.

Но на первый перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Металлурга" - Складниченко сумел переиграть голкипера "бело-голубых".

Во втором периоде лидер регулярного чемпионата продемонстрировал по-настоящему чемпионскую игру. На 23-й минуте Соин сравнял счет, а за 16 секунд до конца периода Бекстрему удался мощный бросок, и "Динамо" вышло вперед.

В заключительной двадцатиминутке "Металлург" сделал все возможное, чтобы спасти матч, но забить так и не сумел. А вот у гостей это получилось. На 53-й минуте игры Овечкин убежал от защитников и фирменным броском поразил ворота Лазушина.

"Динамо" одерживает очередную победу и продолжает возглавлять турнирную таблицу. "Бело-голубые" являются лидерами как Западной конференции, так и всей лиги, опережая по набранным очкам лидера Восточной конференции - "Ак Барс".