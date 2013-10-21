Московское "Динамо" обыграло "Кубань" - 3:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в домашнем поединке 13-го тура Российской футбольной премьер-лиги принимало краснодарскую "Кубань". В напряженном поединке победу одержали хозяева - 3:1.

Поединок проходил на стадионе "Родина", поскольку газон "Арены Химки" пока еще не готов к проведению матчей премьер-лиги.

Первый тайм встречи получился не слишком богатым на опасные моменты, но вторая половина игры выдалась не только интересной, но и скандальной.

На 50-й минуте счет был открыт. Бальде головой замкнул навес с линии штрафной. Шунин в этом эпизоде не мог выручить свою команду.

Спустя восемь минут хозяева восстановили равновесие. Воронин получил передачу от Кокорина, обыграл голкипера "Кубани" и закатил мяч в ворота гостей. Краснодарцы апеллировали к арбитру, указывая на то, что в в момент паса Воронин находился в положении "вне игры", но судейская бригада придерживалась иного мнения.

На 63-й минуте после подачи углового отличился Гранат - 2:1 в пользу "Динамо".

Спустя пять минут гости остались вдесятером - за грубую игру в центре поля Хубулов досрочно отправился в раздевалку.

А дальше произошли два спорных эпизода, связанные с неоднозначными решениями судейской бригады. На 83-й минуте арбитр назначил пенальти за фол на Кокорине. Нарушение в том эпизоде было, но как показалось - до штрафной площади. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Кураньи.

Спустя три минуты рефери за что-то удалил с поля только что вышедшего на замену Цораева. Тот успел провести на поле максимум секунд 40, установив своеобразный рекорд по скорости удаления. По всей видимости, игрок "Кубани" покинул поле за использование нецензурных выражений.

"Динамо" одерживает шестую победу в чемпионате и поднимается на пятую строчку в турнирной таблице. "Бело-голубые" на два очка опередили чемпиона страны ЦСКА.