Столичное "Динамо" по буллитам уступило "Сибири"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" по буллитам уступило "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ, состоявшемся 19 декабря. Основное время встречи закончилось вничью - 3:3, а в серии послематчевых штрафных бросков сильнее оказались хоккеисты из Новосибирска.

Поединок увереннее начали гости - хоккеисты "Динамо". Уже на третьей минуте счет открыл Александр Овечкин.

Во второй двадцатиминутке Князев удвоил преимущество. Сразу после гола москвичи провели две минуты втроем против пятерых соперников, но сумели отбиться.

Казалось, лидер Западной конференции без проблем доведет встречу до победы, но в третьем периоде "Сибирь" нащупала свою игру и сумела навязать борьбу "бело-голубым". На 48-й минуте Романов сократил отставание в счете до одной шайбы. За шесть минут до конца периода Бекстрем забросил третью шайбу в ворота Гласса - 3:1 в пользу "Динамо".

Хоккеисты "Сибири" не сдались и за последнюю минуту сумели дважды огорчить Шарыченкова. Сначала Лехтеря броском от борта поразил ворота голкипера москвичей, а затем, за несколько секунд до сирены, Лекомцев перевел встречу в овертайм.

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева.

"Динамо" прервало победную серию из четырех матчей, но сохранило за собой первое место в Западной конференции.