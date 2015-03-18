Полузащитник Янн М'Вила летом перейдет в московское "Динамо"

Фото: uefa.com

Полузащитник Янн М'Вила, права на которого принадлежат "Рубину", летом покинет казанский клуб и присоединиться к московскому "Динамо", сообщает Sky Sport Italia.

Представители клубов практически договорились о сделке. Сумма компенсации за французского футболиста составит 5 миллионов евро, сам же М'Вила будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год в столичном клубе.

Добавим, что осеннюю часть текущего сезона хавбек провел в миланском "Интере" на правах аренды, приняв участие в восьми матчах чемпионата Италии.

Напомним, ранее также появилась информация, что состав "Динамо" пополнит французский форвард "Марселя" Андре-Пьер Жиньяк.

Нападающий перейдет в столичный клуб на правах свободного агента, так как его контракт с "Марселем" истекает этим летом. При этом в "Динамо" Жиньяк будет получать 300 тысяч евро в месяц.

В нынешнем сезоне Жиньяк провел за "Марсель" 29 матчей и забил 18 голов.