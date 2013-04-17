Форма поиска по сайту

17 апреля 2013, 21:00

Столичное "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка России по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка России по футболу. В четвертьфинальном поединке "бело-голубые" уступили махачкалинскому "Анжи" со счетом 1:0.

Основное время матча завершилось вничью, несмотря на то, что у каждой команды были шансы склонить чашу весов в свою сторону.

Еще в первом тайме за "Анжи" сыграла перекладина после удара Фернандеса, а ворота "Динамо", после удара одного из махачкалинцев, спас стоявший на "ленточке" Кокорин.

На 77-й минуте игрок москвичей Давыдов не реализовал выход "один на один".

Ключевым эпизодом стало назначение пенальти на 97-й минуте встречи. Джуджак сбил Жиркова в своей штрафной площади, и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Это'О уверенно реализовал пенальти.

"Динамо" не сумело отыграться и выбыло из розыгрыша Кубка России.

Динамо Кубок России

