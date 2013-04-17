Столичное "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка России по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС
Московское "Динамо" вылетело из розыгрыша Кубка России по футболу. В четвертьфинальном поединке "бело-голубые" уступили махачкалинскому "Анжи" со счетом 1:0.
Основное время матча завершилось вничью, несмотря на то, что у каждой команды были шансы склонить чашу весов в свою сторону.
Еще в первом тайме за "Анжи" сыграла перекладина после удара Фернандеса, а ворота "Динамо", после удара одного из махачкалинцев, спас стоявший на "ленточке" Кокорин.
На 77-й минуте игрок москвичей Давыдов не реализовал выход "один на один".
Ключевым эпизодом стало назначение пенальти на 97-й минуте встречи. Джуджак сбил Жиркова в своей штрафной площади, и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Это'О уверенно реализовал пенальти.
"Динамо" не сумело отыграться и выбыло из розыгрыша Кубка России.