Московское "Динамо" в гостях обыграло новокузнецкий "Металлург"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над новокузнецким "Металлургом". Основное время поединка завершилось вничью 3:3, а в овертайме "бело-голубые" сумели вырвать победу.

Счет был открыт на 11-й минуте встречи. Лапенков поразил ворота "Динамо" после комбинации с участием Курепанова.

В концовке первого периода в воротах "бело-голубых" побывала еще одна шайба - отличился Косоуров.

На 32-й минуте положение для "Динамо" стало критическим - Выглазов забил третий гол, доведя счет до разгромного - 3:0.

За две минуты до конца второй двадцатиминутки Вишневский реализовал большинство мощным броском от "синей линии".

В третьем периоде москвичи заиграли намного активнее, и хозяева оказались прижаты к своим воротам. На 44-й минуте Вишневский оформил дубль, а за 4 минуты до конца двадцатиминутки Граняк сильным броском отправил шайбу в "девятку" ворот "Металлурга" - 3:3.

Ключевым моментом овертайма стало удаление Лаленкова за удар соперника клюшкой. Гости воспользовались возможностью досрочно завершить дополнительный период - Карсумс поразил ворота Ховинена. Итоговый счет встречи - 4:3 в пользу "Динамо".

После этой победы подопечные Знарка набирают 52 очка и продолжают занимать второе место в турнирной таблице Западной конференции. От лидера - санкт-петербургского СКА - "бело-голубые" отстают на четыре очка.

Отметим, что "Динамо" не разу не проиграло "Металлургу" за все время существования КХЛ.