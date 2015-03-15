"Спартак" обыграл "Динамо" в матче ЧР по футболу

Фото: M24.ru

Столичный "Спартак" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Автогол на 59-й минуте встречи забил защитник "Динамо" Дуглас.

"Спартак" набрал 32 очка и поднялся на шестое место, "Динамо" с 35 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

Добавим, что матч прошел на стадионе "Открытие Арена", символический первый удар по мячу сделал самый возрастной болельщик "красно-белых" - житель Челябинской области Отто Фишер, сообщает МИА "Россия сегодня".