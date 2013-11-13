Московское "Динамо" в гостях уступило "Сибири"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступило "Сибири" со счетом 1:0. Единственная шайба была заброшена в середине третьего периода.

По ходу встречи, в которой было много удалений, преимущество имели "бело-голубых". Однако голкипер хозяев Коскинен поймал кураж и раз за разом спасал свои ворота.

Ключевой эпизод произошел на 48-й минуте поединка. Моня и Санников убежали в контратаку, и последний замкнул прострел. Голкипер "Динамо" Лазушин не смог выручить свою команду.

Эта шайба стала победной, итоговый счет противостояния - 1:0 в пользу "Сибири".

После этого поражения подопечные Знарка с 50 очками после 25 игр продолжают занимать вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.