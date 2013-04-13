Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля 2013, 15:15

Спорт

Спорткомплекс "Динамо" открылся на Ленинградском шоссе

Дворец спорта "Динамо" открылся на Ленинградском шоссе

Дворец спорта "Динамо" открылся на Ленинградском шоссе. Центр строили три года. Он оснащен самым современным оборудованием. Для посетителей открыли 50- метровый бассейн и залы для занятий разными видами спорта.

Здесь будут тренироваться борцы, фехтовальщики, футболисты, баскетболисты и другие спортсмены. Также в центре есть открытая площадка, для занятий спортом в летнее время.

Открытие дворца спорта приурочили к знаменательной дате – в апреле исполняется 90 лет со дня создания движения Динамо. Среди гостей на церемонии присутствовали ветераны движения, они стали зрителями первых соревнований по плаванию в новом центре.

Динамо спорткомплексы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика