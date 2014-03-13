Форма поиска по сайту

13 марта 2014, 23:45

Московское "Динамо" обыграло "Локомотив" в матче Кубка Гагарина

Столичное "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина и вышло вперед. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственную и победную шайбу на 83-й минуте забросил Константин Волков.

Отметим, что очень уверенную игру продемонстрировали оба вратаря. Именно благодаря усилиям Кертиса Сэнфорда и Александра Еременко выяснение победителя затянулось до второго овертайма.

Таким образом, "бело-голубые" вышли вперед в серии - 3:2. Следующий матч пройдет в Ярославле 15 марта. В случае победы динамовцы выйдут в четвертьфинал.

