Хоккеисты "Динамо" обыграли на выезде петербургский СКА

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге московское "Динамо" на выезде обыграло лидера чемпионата - СКА. Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 4:1 в пользу "бело-голубых".

Первый период команды провели без заброшенных шайб, однако начало второй половины игры осталось полностью за столичными хоккеистами. Сначала Константин Горовиков реализовал буллит, бросив низом с кистей и переиграв Иванникова. А еще через минуту Андрей Миронов броском с линии левого круга вбрасывания второй раз поразил ворота хозяев.

В середине периода СКА усилиями Александр Барабанова один гол отыграл, но уже через три минуты Александр Осипов снова довел преимущество "бело-голубых" до двух шайб.

Окончательный счет в третьей двадцатиминутке установил Мартиньш Карсумс.

В итоге "Динамо" одерживает победу, набирает 56 очков и вплотную приближается к финском "Йокериту", который занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Москвичи одержали четвертую победу кряду и теперь 16 ноября на выезде сыграют с рижским "Динамо".