Московское "Динамо" в серии буллитов уступило "Барысу"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ встречалось с "Барысом" из Астаны. "Бело-голубые" вели в счете 3:1, но не смогли удержать преимущество и проиграли в серии буллитов.

Счет был открыт в самом начале второго периода - отличился игрок москвичей Цветков.

За две минуты до конца второго игрового отрезка Лакиза нанес мощный бросок от "синей линии", голкипер "Динамо" Лазушин не сумел отбить шайбу - 1:1.

Основные события на площадке происходили в третьем периоде. Сначала дважды отличился Карсумс. Причем свою вторую шайбу форвард "Динамо" забросил при игре "пять на три".

Затем настал черед хозяев. На 54-й минуте Савченко дальним броском поразил "девятку" ворот Лазушина. За минуту до конца основного времени хоккеисты "Барыса" реализовали удаление в составе гостей - Уппер отправил шайбу под перекладину динамовских ворот и перевел встречу в овертайм - 3:3.

Несмотря на имевшиеся возможности у каждой из команд, в овертайме заброшенных шайб зрители не увидели. В серии буллитов удачливее были хоккеисты "Барыса". "Динамо" потерпело поражение и довольствовалось одним очком.

Таким образом, подопечные Знарка упустили возможность выйти на первое место в Западной конференции. На данный момент "Динамо" занимает вторую строчку, отставая от лидера - СКА - на одно очко.