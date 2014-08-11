Спорт за неделю: столичное дерби и чемпионат мира по гребле

Фото: ИТАР-ТАСС

Искрометный футбол в московском дерби "Динамо" - "Спартак" и разгромное поражение "Торпедо" в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по гребле на байдарках и каное в столице и участие российских клубов в еврокубках, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Главным событием второго тура Российской футбольной премьер-лиги стало московское дерби - "Динамо" на "Арене Химки" принимало "Спартак". И надо сказать, что градус игры, пусть и не на заполненном стадионе, соответствовал вывеске. Команды показали хороший и, главное, зажигательный футбол, в котором чуть сильнее (или даже удачливее) оказались "красно-белые".

Соперники решили долго не раскачиваться - счет был открыт уже на третьей минуте. Джуджак подал в штрафную, Кураньи в борьбе с защитниками скинул мяч на Кокорина, с ударом которого не справился голкипер "Спартака" Артем Ребров. Однако подопечные Мурата Якина отыгрались уже на 17-й минуте - ошибку вратаря Романа Березовского подкараулил лучший бомбардир "красно-белых" Артем Дзюба.

Через 15 минут хозяева поля снова вышли вперед, но судья не засчитал гол Бюттнера, посчитав, что Кураньи во время удара был в офсайде.

Дебют второго тайма остался за "красно-белыми". На 51-й минуте неутомимый Дзюба после подачи Комбарова пробил в угол - с этим ударом голкипер справился, но Артем первым успел на добивание и сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Гол стал в итоге победным. Не помог "бело-голубым" и звездный новичок Матье Вальбуэна, вышедший на замену по ходу поединка. Француз неплохо вошел в игру, нанес несколько опасных ударов, раздал серию острых передач, но результативными им стать было не суждено.

Стоит отметить, что Дзюба стал первым игроком, оформившим дубль в каждом из двух первых матчей российского первенства. В игре первого тура форвард забил два мяча в воротам казанского "Рубина".

Артем Дзюба. Фото: ИТАР-ТАСС

Другой столичный клуб - "Торпедо", после возвращения в Премьер-лигу продолжает штамповать разгромные поражения. На сей раз "черно-белых" унизил "Зенита" - 1:8. Дублями отметились Халк, Рондон и Александр Кержаков, еще по мячу забили Игорь Смольников и Олег Шатов. У "черно-белых" единственный гол на счету Дмитрия Айдова.

Непростую победу на выезде одержали московские армейцы. ЦСКА долгое время не мог распечатать ворота саранской "Мордовии", пока на 79-й минуте Сейду Думбия не упал в борьбе с Виктором Васиным. Арбитр назначил в ворота хозяев поля пенальти, который реализовал сам пострадавший. Отметим, что Васин играет за саранскую команду на правах аренды - его трансфер принадлежит ЦСКА. "Мордовия" упустила отличный шанс вырвать ничью за несколько мгновений до финального свистка, когда мяч после подачи Данило угодил в перекладину.

Первую победу в новом сезоне одержал столичный "Локомотив". "Железнодорожники" отправились на выезд в Тулу к местному "Арсеналу" и выиграли со счетом 2:0. Особенно стоит отметить первый гол "Локо" - Ренат Янбаев выполнил подачу в центр штрафной, откуда Мануэл Фернандэ красивым ударом "ножницами" отправил мяч в дальний угол.

В воскресенье, 10 августа, в столице завершился 41-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Он проходил на обновленном гребном канале в "Крылатском", реконструкция которого длилась несколько лет.

В общем зачете российская команда заняла второе место, уступив лишь сборной Венгрии. В копилке нашей сборной по итогам турнира восемь медалей: 4 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. Однако из восьми медалей - лишь одна в олимпийской дисциплине, что настораживает перед следующим мировым первенством, где будут разыгрываться олимпийские путевки. Единственная медаль серебро Алексея Коровашкова в каноэ-одиночке на 200 метров.

Отметим провальное выступление победителей лондонской Олимпиады Юрия Постригая и Александра Дьяченко в байдарке на дистанции 200 место. Россияне на домашнем чемпионате заняли лишь шестое место.

Фото: M24.ru

Что касается золотых медалей, то они завоеваны в неолимпийских дисциплинах. Так, каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль выиграли золото чемпионата мира в финале соревнований каноэ-двоек на дистанции 500 метров, они же стали первыми на дистанции 200 метров. Иван Штыль, Алексей Коровашков, Андрей Крайтор и Николай Липкин одержали победу в эстафете 4х200 метров. Кроме того, российский экипаж в составе Кирилла Шамшурина, Виктора Мелантьева, Расула Ишмухамедову и Ильи Первухина победил в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 1000 метров.

События в мире

На прошлой недели состоялись очередные матчи квалификационных раундов в футбольных еврокубков и жеребьевка следующих раундов. В Лиге чемпионов петербургский "Зенит" обыграл на своем поле кипрский АЕЛ - 3:0. Таким образом, в матчах плей-офф "сине-бело-голубые" сыграют с бельгийским "Стандардом". В случае успеха, подопечные Андре Виллаш-Боаша попадут в групповой этап турнира. Напомним, что с этой стадии борьбу в главном клубном турнире Европы начнет действующий чемпион России - московский ЦСКА.

В Лиге Европы российское представительство куда более значительно. "Динамо", обыграв на выезде израильской команды "Хапоэль Ирони" со счетом 2:1, в следующем раунде встретится с кипрской "Омонией". Еще один клуб с Кипра - "Аполлон" - станет соперников столичного "Локомотива". Кроме того, "Краснодар" попробует сломить сопротивление испанского "Реал Сосьедада", а действующий обладатель Кубка России - "Ростов" - поборется за выход в групповой этап с турецким "Трабзонспором".

В воскресенье баскетболисты сборной России в матче квалификации Евробаскета-2015 на выезде неожиданно уступили команде Швейцарии. Стартовая встреча отборочного турнира, прошедшая во Фрибурге, завершилась со счетом 79:77 (21:22, 21:15, 24:10, 13:30) в пользу хозяев. В составе сборной России Никита Курбанов набрал 13 очков. У швейцарцев 24 очка на счету Душана Младяна.

Фото: ИТАР-ТАСС

Все ближе старт английской футбольной Премьер-лиги. В минувшие выходные зрители могли наблюдать матч за Суперкубок Англии, традиционно предваряющий сезон. Лондонский "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" и впервые завоевал трофей. Встреча, проходившая на "Уэмбли", завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Арсена Венгера. Забитыми мячами отметились Санти Касорла (на 21-й минуте), Аарон Рэмзи (42) и Оливье Жиру (62).

Теперь в активе "канониров" 13 побед в матчах за английский Суперкубок. В последний раз лондонцы выигрывали этот трофей 10 лет назад. Тогда подопечные Венгера обыграли "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Что посмотреть на этой неделе

Нынешняя неделя богато на футбольные матчи, так как российским командам предстоит провести по два матча. Третий тур стартует уже во вторник, 12 августа, матчем "Торпедо" - "Амкар". Наиболее интересные противостояния пройдут 14 августа: "Локомотив" на своем поле примет "Ростов", а "Спартак" отправится в гости к "Краснодару". В среду ЦСКА на стадионе "Арена Химки" примет грозненский "Терек", а также "Урал" попытается отобрать очки у "Зенита".

Времени на передышку у команд будет немного, и воскресный день 17 августа ознаменуется очередным московским дерби: ЦСКА сыграет со "Спартаком". Кроме того, "Локомотив" сразится в Казани с местным "Рубином", "Динамо" - в Туле с "Арсеналом". Днем ранее пройдут встречи "Урал" - "Торпедо" и "Зенит"- "Уфа".

Даниил Адамов