"Динамо" уступило нижегородскому "Торпедо" - 1:3

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" уступило в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородскому "Торпедо". Поединок завершился со счетом 3:1, последнюю шайбу хозяева провели в пустые ворота.

Примечательно, что все голы в этом матче, кроме последнего, были забиты при игре 5 на 4. На 11-й минуте Владимир Галузин прорвался к воротам "Динамо" и нанес неберущийся бросок под перекладину.

Еще до первого перерыва Войтек Вольски увеличил преимущество "Торпедо" в счете, удачно подставив клюшку под заброс с фланга.

Во втором периоде Дмитрий Пестунов отыграл одну шайбу. Ему удался очень точный бросок от "синей линии".

Однако в третьей двадцатиминутке нижегородцы не дали "бело-голубым" восстановить статус-кво. Более того, в концовке поединка Сергей Бернацкий поставил победную точку, поразив пустые ворота "Динамо" - Еременко к тому моменту уже сменился на шестого полевого игрока. Итоговый счет встречи - 3:1 в пользу "Торпедо".

Таким образом, "Динамо" с 30 очками остается на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции.