Московский "Динамо" навечно закрепил номер 11 за Александром Мальцевым

Александр Мальцев (справа). Фото: ИТАР-ТАСС

Торжественная церемония, в ходе которой был выведен из обращения номер легендарного хоккеиста столичного "Динамо" Александра Мальцева, состоялась в воскресенье в Москве.

Как сообщает портал Sport.ru, церемония прошла перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком".

Теперь 11-й номер будет навсегда закреплен только за двукратным олимпийским чемпионом.

Мальцев стал первым игроком хоккейного "Динамо", чей номер был выведен из обращения.

Легендарный хоккеист выступал за клуб с 1967 по 1984 год. В составе сборной СССР он стал девятикратным чемпионом мира, двукратным победителем Олимпийски игр.

Мальцев является рекордсменом по количеству проведенных матчей (321) и заброшенных шайб (213) за сборную СССР.

В 1999 году его имя было включено в Зал славы Международной федерации хоккея.