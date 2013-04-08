Столичное "Динамо" одержало вторую победу подряд над "Трактором"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" одержало победу над челябинским "Трактором" во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. "Бело-голубые" проигрывали по ходу встречи 2:1, но сумели переломить игру и добиться успеха в третьем периоде.

Счет был открыт на 11-й минуте поединка. Петружалек мощным броском отправил шайбу в "девятку" ворот "Трактора". Гарнетт не успел среагировать.

Спустя шесть минут гостям удалось отыграться. Численное большинство реализовал Булис, удачно подставивший клюшку под бросок Рябыкина.

Во втором периоде "Трактору" удалось выйти вперед. Костицын добил шайбу в ворота после выстрела Рябыкина. В этот момент москвичи играли втроем против пятерых челябинцев.

На 44-й минуте Квапилу удалось сравнять счет. Шайба после его броска угодила в одного из игроков "Трактора", изменила направление полета и попала в ворота.

За две минуты до конца Яласвааре удался удивительно точный выстрел почти от "синей линии". 3:2 - и у "Трактора" практически не оставалось времени для того, чтобы перевести игру в овертайм.

Тем не менее, в оставшиеся две минуты челябинцы создали массу голевых моментов, но все они остались нереализованными - динамовцев выручал Еременко.

Таким образом, счет в финальной серии становится 2:0 в пользу "бело-голубых". Две следующих игры пройдут в Челябинске.