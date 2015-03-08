Столичное "Динамо" победило "Уфу" - 3:1

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Динамо" с победы стартовало в весенней части чемпионата России по футболу. Подопечные Станислава Черчесова обыграли "Уфу" - 3:1.

Счет был открыт на 10-й минуте. "Бело-голубые" разыграли красивую комбинацию, которая привела к тому, что Алексей Ионов забивал уже в пустые ворота.

Спустя десять минут Ионов выступил уже в роли ассистента, отдав голевой пас на Матье Вальбуэна.

"Уфе" удалось отыграть один мяч с пенальти, который реализовал Марсиньо, но надежды гостей похоронил Кевин Кураньи, замкнувший фланговый навес.

Таким образом, "Динамо" набирает 35 очков и поднимается на третью строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.