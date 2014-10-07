Форма поиска по сайту

07 октября 2014, 21:53

Московское "Динамо" обыграло "Локомотив" в домашнем матче КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичное "Динамо" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги одержало победу над ярославским "Локомотивом". Поединок завершился со счетом 2:0, обе шайбы были заброшены в концовке третьего периода.

Два периода прошли в упорной борьбе. Команды не смогли порадовать зрителей заброшенными шайбами, несмотря на имевшиеся шансы.

В третьей двадцатиминутке ситуация изменилась. "Бело-голубые" прибрали инициативу к рукам, что вылилось в гол Дмитрия Пестунова на 54-й минуте. Нападающий "Динамо" подхватил шайбу недалеко от борта, сместился в центр и протолкнул диск мимо голкипера в сетку ворот "Локомотива".

"Железнодорожники" пытались отыграться и сменили вратаря на шестого полевого игрока. Однако ярославцы не сумели удержать шайбу в зоне москвичей, снаряд перехватили динамовцы, и Каспарсу Даугавиньшу оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам.

Таким образом, "Динамо" набирает 30 очков в 14 матчах и остается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
Динамо Локомотив КХЛ

