Столичное "Динамо" одержало победу над "Локомотивом" - 3:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:1. Судьба встречи была решена в первой половине игры.

Счет был открыт на 16-й минуте поединка - отличился Леонид Комаров. В первом периоде динамовцы перебросали оппонентов почти в два раза - 14:8.

Основные события развернулись на льду во второй двадцатиминутке. Сначала отличился Мосалев, реализовавший выход один на один, а затем Горохов увеличил разрыв в счете до трех шайб. Спустя две минуты Артем Анисимов сумел отквитать один гол, но большего "бело-голубые" сопернику не позволили.

В третьем периоде "Динамо" уверенно держало оборону и не позволило "Локомотиву" развернуться в атаке. Не помогла гостям и смена вратаря на шестого полевого игрока.

"Динамо" одерживает очередную победу и продолжает лидировать в Западной конференции. Следующую встречу бело-голубые проведут 7 декабря против ЦСКА.