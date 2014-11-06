Хоккеисты "Динамо" в овертайме вырвали победу у "Авангарда"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного "Динамо" обыграли на своей площадке омский "Авангард". Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 5:4.

Голы в составе победителей забили Максим Пестушко, Максим Карпов, Каспарс Даугавиньш, Денис Мосалев и Яне Яласваара, у омичей отличились Александр Попов, Сергей Широков, Александр Пережогин и Евгений Мозер.

При этом Широков забросил свою 17-ю шайбу в сезоне и сравнялся в списке лучших снайперов лиги с Ильей Ковальчуком из петербургского СКА.

Благодаря этой победе "Динамо" набирает 50 очков и продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.