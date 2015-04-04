"Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" в столичном дерби

Фото: ТАСС

Столичные "Динамо" и "Локомотив" разошлись миром в дерби. "Железнодорожники" ушли от поражения в самом конце поединка.

Поединок может похвастаться самым необычным сюжетом - команды пробили три пенальти, а "Локомотив" весь второй тайм играл в меньшинстве.

Счет был открыт перед самым перерывом - Матье Вальбуэна и Вильям Ванкер разыграли комбинацию, которую последний завершил точным ударом, поставившим в тупик Маринато Гильерме.

Однако спустя пять минут "бело-голубые" сами получили "гол в раздевалку". Отличился Петар Шкулетич, расстрелявший ворота Владимира Габулова при полном попустительстве обороны подопечных Станислава Черчесова.

Во втором тайме центральной фигурой на поле стал судья. Если до перерыва о существовании арбитра мало что напоминало, то во второй сорокапятиминутке рефери взялся за работу, засучив рукава.

Сначала он удалил Александра Шешукова за фол "последней надежды" и поставил пенальти в ворота "Локомотива". Кевин Кураньи шансов голкиперу не оставил.

На 79-й минуте арбитр снова оказался в центре внимания. Сначала он назначил в ворота "Динамо" пенальти за фол на Шишкине. Однако Роман Павлюченко мощно "зарядил" в перекладину.

Но не прошло и 30 секунду, как рефери снова указал на "точку" за игру рукой. Мануэл Фернандеш шансов Габулову не оставил. Итоговый результат поединка - 2:2.

Таким образом, команды не смогли улучшить свои позиции в чемпионате России. "Динамо" по-прежнему пятое, а "Локомотив" - седьмой.