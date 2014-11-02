"Локомотив" в московском дерби одержал волевую победу над "Динамо"

Фото: ТАСС/ Савостьянов Сергей

Столичный "Локомотив" в матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги дома одержал волевую победу над московским "Динамо". "Железнодорожники" победили со счетом 4:2, проигрывая по ходу встречи 0:2.

В середине первого тайма грубую ошибку совершил центральный защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович. Серб неудачно покатил мяч вратарю "красно-зеленых" Илье Абаеву, но в итоге попал точно на ногу Алексею Ионову. Нападающий "Динамо" воспользовался этой оплошностью и с двух метров "расстрелял" голкипера "Локо".

Еще до конца первой половины игры "железнодорожники" могли отыграться - на 40-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота динамовцев. Однако Владимир Габулов сумел дотянуться до мяча, который от рук голкипера попал в штангу.

Спустя пять минут после перерыва счет удвоил Балаж Джуджак, который после навеса на дальнюю штангу отправил мяч в противоход Абаеву. Но "железнодорожники" смогли отыграться: сначала после паса Касаева Ндойе в акробатическом прыжке отправил мяч в дальний угол. А спустя минуту Самедов затолкал мяч после нескольких сейвов голкипера "Динамо".

На 66-й минуте Алан Касаев после индивидуального прохода точным ударом вывел "железнодорожников вперед". Жирную точку в матче поставил вышедший на замену Роман Павлюченко, в ближний угол поразив ворота Габулова - 4:2.

Таким образом подопечные Миодрага Божовича поднялись на шестую строчку в турнирной таблице. При этом "Динамо" осталось на пятом месте.