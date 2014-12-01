Московское "Динамо" обыграло "Торпедо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" переиграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 5:3.

Счет был открыт на 19-й минуте встречи. Дмитрий Вишневский бросил от "синей" линии, а Филипп Новак удачно подставил клюшку под шайбу. Однако спустя минуту Юусу Хиетанен восстановил равенство в счете.

В самом начале второй двадцатиминутки команды обменялись голами. На точный выстрел Янне Яласваары гости ответили шайбой Войтека Вольского.

Тем не менее под занавес периода Каспарс Даугавиньш мощным щелчком в "девятку" ворот торпедовцев забросил третью шайбу "Динамо" в этом матче.

Ключевым отрезком матча стала ударная двухминутка на старте третьего периода в исполнении москвичей. Голы Дениса Кокарева и Даугавиньша сняли все вопросы о победителе. Единственное, что удалось "Торпедо" - отыграть одну шайбу на последней минуте противостояния.

Таким образом, "бело-голубые" набирают 65 очков и остаются на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции.