Фото: ИТАР-ТАСС

Футбольное и хоккейное "Динамо" объединятся до конца года. Об этом заявил председатель правления совета директоров футбольного "Динамо" Василий Титов.

По его словам, в ближайшее время будет подписан меморандум о слиянии двух клубов. В настоящее время осталось урегулировать некоторые юридические сложности, сообщает "Известия".

Руководство "бело-голубых" рассчитывает объединить медицинский штаб и финансовые отделы. По мнению Титова, это позволит сэкономить немало средств, которые будут пущены на приобретение высококлассных игроков.

Отметим, что президентом футбольного "Динамо" недавно был назначен Борис Ротенберг, а хоккейное возглавляет его брат Аркадий.

Хоккейный клуб занимает второе место в регулярном чемпионате КХЛ, а футбольная команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ.