Летом в Подмосковье пройдет почти 60 музыкальных фестивалей

Фото: ИТАР-ТАСС

В город наконец-то пришло лето, а вместе с ним и музыкальные фестивали, которых заждались московские меломаны. Совсем скоро пройдет "Усадьба Jazz", до этого многие отправятся на этно-фестиваль "Дикая мята" в Калужскую область, однако большая часть фестивалей пройдет в Подмосковье.

Среди них будут как музыкальные, так и других направленностей, например, исторической реконструкции, кузнечного искусства и воздушных змеев. Об этом 5 июня сообщил министр культуры Московской области Олег Рожнов.

В частности, только в июне в области можно будет посетить фестиваль духовых оркестров "Кубок Московии" (8 июня в Истре), Бывалинский фестиваль кузнечного искусства (9 июня в деревне Бывалино Павлово-Посадского района), открытый фестиваль "Игрушка в культуре России" (с 6 по 9 июня в Сергиево-Посадском районе), межзональный фестиваль авторской песни и поэзии "Серебряный журавль" (15 июня в Талдоме), международный фестиваль искусств "Подмосковные вечера с Чайковским" (в музее-усадьбе "Архангельское" 22, 23 июня), "Фестиваль ветра" (в Международный день ветра, 15 июня, в музее "Новый Иерусалим"), передает РИА Новости.

Как сообщал M24.ru, Москва в этом году вообще превратится едва ли не в мировой центр фестивалей open-air. Хедлайнером фестиваля Maxidrom в Тушино, который пройдет 12 июня, станет американская группа 30 Seconds To Mars, основанная братьями Джаредом и Шенноном Лето. 15 и 16 июня слух столичных меломанов будут услаждать музыканты-участники фестиваля Усадьба Jazz. В этом году мероприятие отмечает свой 10-летний юбилей. В масштабном празднике примут участие "Аквариум", "Серебрянная свадьба", Александр Ф. Скляр, Blended 328, Нино Катамадзе & Insight и другие исполнители из Израиля, Швейцарии, США, Франции, Норвегии, Польши, Венгрии и Нидерландов.

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории ВВЦ 29 и 30 июня состоится фестиваль PARK LIVE, в котором примут участие знаменитые российские и зарубежные музыкальные группы. Хедлайнером первого дня фестиваля станет группа The Killers. Свое участие в проекте уже подтвердили группы Limp Bizkit, Paramore, Justice, Crystal Castles, Мумий Тролль и многие другие.

6 июля на "Субботнике" в Парке Горького выступят британская рок-группа Arctic Monkeys, электропоп-дуэт Hurts, рок-группа Foals и британская певица Jessie Ware. 13 июля в "Коломенском" пройдет десятый по счету Пикник "Афиши", на котором выступит, возможно, лучший британский коллектив последних двух десятилетий, рок-группа Blur. Также в "Коломенском" споют британская певица Наташа Хан, лауреатка "Грэмми" La Roux и многие другие.

Крупнейший отечественный world music фестиваль "Дикая Мята" будет радовать гостей 7, 8 и 9 июня. Услаждать слух неравнодушных к качественной музыки традиционно будут артисты со всех стран мира. В этом году организаторы действа обещают порадовать залихватскими балканскими мелодиями и кельтскими ритмами, а также солнечной раггой и угро-финскими мотивами. Проект объединит музыкантов из России, Польши, Норвегии, Германии, США, Англии, Греции и Испании.

Хэдлайнеры фестиваля - группы "Аквариум", "Вопли Видоплясова", Easy Star All-Stars. Также на сцену выйдут ирландка Sinéad O’Connor, испанец Tonino Carotone, молдавские этно-рокеры Zdob si Zdub, норвежская певица Hanne Kolstо, аргентинцы Capitan Tifus , российский коллектив Theodor Bastard и другие.

Фото: ИТАР-ТАСС

А в музее-заповеднике "Коломенское" 21, 22 и 23 июня ожидается рыцарский парад и турнир. Фестиваль "Времена и эпохи – 2013" подарит посетителям незабываемые впечатления, ведь на специально отведенном ристалище состоятся настоящие бои на копьях и булавах. Атмосферу Средних веков обещают воссоздать отечественные и зарубежные исторические реконструкторы. В нынешнем году часть фестиваля впервые будет посвящена монгольскому игу и европейскому рыцарству.

На территории ВВЦ 29 и 30 июня состоится фестиваль PARK LIVE, в котором примут участие знаменитые российские и зарубежные музыкальные группы. Хедлайнером первого дня фестиваля станет группа The Killers. Свое участие в проекте уже подтвердили группы Paramore, Justice, Crystal Castles, Мумий Тролль и многие другие. Одним из главных культурных мероприятий столицы станет фестиваль "Лучший город земли". В период с 20 апреля по 8 сентября в каждом столичном округе пройдут более 1,5 тысяч мероприятий.

Фото: ИТАР-ТАСС

Как оказалось, август богат на различного рода фестивали. Например, с 15 по 18 число этого месяца в павильоне номер 69 на ВВЦ ждут всех городских сладкоежек. Здесь пройдет московский международный Фестиваль сладостей, в котором свое мастерство проявят лучшие производители шоколада, конфет, тортов, пастилы и безалкогольных напитков. Также на выставке будет работать медовый салон, а еще – павильоны для проведения мастер-классов и дегустации.

Заядлые театралы с нетерпением ждут XI международный Чеховский фестиваль, который пройдет с 19 мая по 17 июля. В этом году мероприятие отмечает свой 20-летний юбилей. Программа поделена на три части: мировая серия, московские театры и региональная программа: "Спектакли XI МТФ им. А.П. Чехова и международные проекты Чеховского фестиваля в городах России и в Риге".