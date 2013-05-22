Ко Дню защиты детей в Москве проведут более 300 мероприятий

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 300 мероприятий подготовят в Москве ко Дню защиты детей. Отмечать праздник начнут уже 25 мая, когда в парковых зонах пройдут концерты, спортивные соревнования, экскурсии и чаепития, откроются творческие мастерские. В них примут участие около 10 тысяч воспитанников социально-реабилитационных центров, детских домов и интернатов, а также детей из семей, стоящих на учете в учреждениях соцобслуживания.

Традиционную акцию "День доверия" проведет социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, она будет посвящена празднованию Международного дня детских телефонов доверия. А 30 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя пройдет городской праздник департамента соцзащиты, в котором примут участие тысяча детей, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

1 июня начнутся заезды в лагеря и оздоровительные центры. На сегодня уже приобретено 7,5 тысяч путевок для детей-сирот, которые поедут в оздоровительные лагеря на черноморском побережье Краснодарского края. Около 2 тысяч детей и подростков за счет средств бюджета поедут отдыхать в Карелию и Республику Адыгея. Кроме того, 45 учреждений социального обслуживания примут около 4 тысяч детей и подростков из малообеспеченных семей. А для детей-инвалидов будет организован летний отдых в Словении.