В День всех влюбленных в столице пройдет романтическая ночь кино

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В ночь с 15 на 16 февраля кинотеатр "Полет" отметит День всех влюбленных в уникальной и романтичной обстановке. Там пройдет проект "НОЧЬ V KINO. Romantic story" – микс кино, живой музыки, танцев, викторин и многого другого.

Романтическое настроение на протяжении всего вечера будет задавать прекрасная джаз-певица. Еще одним приятным сюрпризом станет яркая, веселая свадебная церемония, на которой звезда эстрады споет для каждой влюбленной пары. Кроме того, каждый пришедший сможет попробовать огромный вкусный торт.

Во время развлекательной программы, на которой будет много конкурсов и викторин, молодые пары проверят, насколько хорошо они знают друг друга, и, возможно, откроют для себя что-то новое. Победившей паре организаторы подарят романтическую путевку на двоих.

В перерывах гости смогут насладиться фуршетом, завести новые знакомства или просто комфортно расположиться в чил-аут зоне. И, конечно же, на мероприятии покажут фильмы о любви "Дневник памяти" и "Сбежавшая невеста".

Влюбленные смогут погулять по сказочной аллее с цветущими деревьями, послушать трель птиц и насладиться благоуханием цветов. Под тенью деревьев на красивой скамье молодые люди смогут признаться своей даме сердца в любви.

Стоимость билета на 1 человека без фуршета – 1000 рублей, а билета на 2 человека с фуршетом – 2500 рублей.