21 апреля 2013, 13:10

Общество

Москва впервые отмечает День местного самоуправления

Россия впервые отмечает День местного самоуправления

В воскресенье, 21 апреля, Москва, как и вся Россия, впервые отмечает День местного самоуправления. Указ об учреждении праздника президент России Владимир Путин подписал в июне прошлого года. Как говорится в документе, цель праздника - развитие демократии и гражданского общества.

Дата выбрана неслучайно. 21 апреля 1785 года императрица Екатерина II издала Жалованную грамоту городам, это и положило начало развитию самоуправления.

День местного самоуправления 7 декабря также отмечают и на Украине. Праздник был учрежден в 2000 году, но существовал с 1990 года, когда Верховная Рада приняла закон "О местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении".

День местного самоуправления

