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Фестивали

29 августа 2014, 14:36

В День города в столице устроят благотворительный забег

День города фонды благотворительные акции свежий воздух фестивали и праздники

Фото: ялюблюмоскву.рф

День города москвичи смогут отметить добрыми делами. В столице 6 сентября пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва".

В рамках события в городе устроят забег и велозаезд. Маршруты акций пройдут по историческому центру Москвы: Суворовской площади, улицам Самотечная, Трифоновская, Советской Армии, Олимпийскому проспекту. Магистрали будут перекрыты для автотранспорта на время проведения фестиваля.

Чтобы принять участие в спортивных акциях, нужно зарегистрироваться и внести взнос от 200 рублей в помощь благотворительным фондам. 6 сентября все участники благотворительных мероприятий получат приятные подарки.

Поближе познакомиться с деятельностью благотворительных фондов и общественных организаций можно будет на выставке-ярмарке "Доброй Москвы". Здесь предложат принять участие в мастер-классах и приобрести игрушки, посуду, вязаные изделия, созданные подопечными фондов. Деньги, собранные на ярмарке, отправят на благотворительность.

В рамках фестиваля на одной площадке впервые встретятся более 50 представителей волонтерских и благотворительных организаций столицы. Идея "Доброй Москвы" была предложена руководителем одного из благотворительных фондов в рамках краудсорсинг-проекта, проведенного столичным департаментом культуры.

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"Мне давно хотелось провести в Москве фестиваль, который бы познакомил москвичей с деятельностью благотворительных организаций и показал, что помогать людям – не только важно, но и очень приятно. Я отправила Сергею Александровичу [Капкову] проект проведения фестиваля, который уже на следующий день был размещен на платформе "Активный гражданин". Фестиваль получил широкую поддержку москвичей", - рассказала руководитель благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям "Гольфстрим" Наталья Текидис.

Напомним, что в этом году москвичи смогли поделиться собственными идеями относительно проведения Дня города с властями Москвы. Горожане, кроме того, сами воплотили свои предложения в жизнь. Проекты жители столицы могли присылать на сайт ведомства и в его соцсети. Затем выбрать лучшие из этих идей предложили остальным горожанам - опрос проводился в приложении и на сайте "Активного гражданина".

"Активный гражданин" - на что повлияли горожане

"Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.


Место проведения фестиваля - Суворовская площадь. Пройдет событие с 13.30 до 22.30.

День города в столице по традиции отметят в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Бесплатные экскурсии, выступления популярных музыкантов, джазовые концерты, театральные постановки и шоу барабанщиков - более 1 тысячи праздничных мероприятий, посвященных Дню города, ждут москвичей 6 и 7 сентября.

С полной программой праздника можно ознакомиться тут.

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Сюжет: День города-2014

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