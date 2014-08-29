Музыкальный Color Fest пройдет в парке "Дружба"

Фото: m24.ru

В День города 6 сентября в парке "Дружба" состоится музыкальный праздник Color Fest. Все желающие смогут раскрасить себя индийскими красками Холи, принять участие в "красочных боях" и забеге ColorsGO.

"Главная традиция праздника - обсыпать друг друга разноцветными специями, яркими и легко смывающимися. Все краски органические, изготовлены из куркумы и сандала. Эти порошковые красители абсолютно безопасны для здоровья и легко отстирываются", - сообщили организаторы.

Кстати, обсыпать красками будут и на дистанции ColorsGO. Забег который положит начало фестивалю. А непосредственно сам ColorFest стартует в полдень.

Также в программе – концерт музыкантов, которые исполнят песни о Москве. Кульминацией праздника станет фейерверк.

Добавим, что впервые фестиваль красок прошел в Москве в 2013 году. Тогда на территории ВВЦ собрались порядка пяти тысяч человек. Второй по счету ColorFest прошел этим летом на проспекте Сахарова.