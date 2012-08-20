Опубликован план мероприятий на День города 2012

Запущен сайт о подготовке столицы к Дню города

На сайте столичного департамента культуры опубликована программа мероприятий, посвященных празднованию Дня города 1 и 2 сентября 2012 года. Власти Москвы устроят более 600 развлекательных мероприятий в городе и на присоединенных территориях. Ознакомиться с планом мероприятий можно также и на нашем сайте.

20 августа начнет работу официальный сайт Дня города 2012, на котором будет собрана вся актуальная информация о торжестве. Пока за новостями о празднике можно следить через социальные сети: Вконтакте и Facebook.

1 сентября в Театральном проезде пройдут международные соревнования официантов по быстрой ходьбе с подносами и Международный фестиваль рекордсменов «Книги Гиннеса» и книги «Рекорды Планеты», на Проспекте Академика Сахарова состоится московский карнавал, а на Аллее Космонавтов можно будет насладиться творчеством художников в рамках фестиваля поп-ап культуры «Лучший Город Земли».

Также напомним, что в День города все столичные музеи будут работать бесплатно. Каждый участвующий в праздновании музей подготовит свою экскурсионную программу.

В торжественном оформлении столицы будет использована новая праздничная иллюминация. На Пушкинской и Манежных площадях установят два LED-экрана размером шесть на девять метров. Над ними разместят камеры, снимающие пространство напротив "телевизоров". Они перенесут зрителей в дореволюционную и советскую Москву.

По традиции День города в Москве отмечается в первые выходные сентября. Помимо 865-летия, в этот год Москва празднует два юбилея – 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года и 400-летие освобождения от польских интервентов народным ополчением. Еще одна важная дата этого года - июльское расширение московских границ. Именно эти темы станут ключевыми при оформлении мегаполиса.