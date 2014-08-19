В День города на ЗИЛе проведут квест по книге Брэдбери

Фото: M24.ru

6 сентября культурный центр ЗИЛ отпразднует День города праздником "Все в сад". На один день центр превратится в настоящий сад с квестами, мастер-классами, спектаклями и концертами.

Так, детская библиотека центра подготовит для маленьких посетителей квест по мотивам книги Рэя Брэдбери "Вино из одуванчиков" и мастер-класс по созданию флорариума (растения в аквариуме). Дети будут искать ингредиенты для создания цветочной композиции в бутылке. Для этого им нужно будет выполнить логические, математические и творческие задания.

Cемейный камерный театр "Домик Фанни Белл" покажет детский спектакль по одноименному произведению американского писателя и художника Томи Унгерера об умном удаве Крикторе.

По аллеям сада будет перемещаться настоящая русская "Баня", куда артисты санкт-петербургского "Театра имени Которого Нельзя Называть" пригласят "попариться" всех желающих.

На крыше ЗИЛа москвовед Татьяна Воронцова расскажет, где во время нашествия Наполеона на Москву расположился телеграф, и почему на шпиле здания МИД нет звезды.

Начало - в 11.00, вход свободный.