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10 августа 2012, 13:18

В День города перекроют три улицы и запустят несколько салютов

День города

ИТАР-ТАСС

В День города праздничный салют запустят в нескольких точках Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Сергея Капкова.

"Мы отойдем в этом году от одного салюта и планируем сделать пять или шесть салютов. Хочу сказать, что не будет такого, что на Красной площади лучший салют, уровень всех салютов будет уникальный", - сказал он.

Также места для запуска салютов отведут во всех административных округах города, а, чтобы праздничные мероприятия не парализовали город, будут перекрыты только три улицы – Тверская, Охотный ряд и проспект Сахарова.

Кроме того, стало известно, что в День города все музеи будут работать бесплатно. Каждый из них подготовит собственную экскурсионную программу, городские библиотеки проведут акции по привлечению читателей.

В столичном департаменте культуры сообщили, что символ Дня города Москвы создал художник Эрик Булатов. Он считается одним из основателей соц-арта, его произведения хранятся в лучших мировых музейных собраниях. Символ Булатов создал бесплатно. 1 и 2 сентября каждый желающий сможет получить его в виде значка.

По традиции День города в Москве отмечается в первые выходные сентября. Помимо 865-летия, в этот год Москва празднует два юбилея – 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года и 400-летие освобождения от польских интервентов народным ополчением. Еще одна важная дата этого года - июльское расширение московских границ. Именно эти темы станут ключевыми при оформлении мегаполиса.

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