День города в Москве пройдет под новым символом

Москва 24

Впервые в истории символ Дня города для Москвы создал не дизайнер, а знаменитый художник. Эрик Булатов разработал его без гонорара – в подарок столице.

Девизом 865-летнего юбилея Москвы была выбрана строчка "лучший город Земли" из одноименной песни Муслима Магомаева, до сих пор пользующейся популярностью.

Символ Дня города появится на официальных носителях праздника, а также будет изображен на значках, которые москвичи смогут получить на улицах города 1 и 2 сентября.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента культуры, работа Эрика Булатова исполнена в классической для художника манере пространственной игры плакатных шрифтов. На символическом знаке нет узнаваемых силуэтов исторических зданий, а текст цитаты расположен в перспективе.

По словам комиссара проекта "День города" Федора Павлова-Андреевича, цель символа – сделать так, чтобы при виде утверждения "лучший город Земли" каждый подумал именно о Москве.

Эрик Булатов – художник-фотореалист, один из основателей соц-арта, сочетающего западный поп-арт и визуальный язык тоталитаризма. Работы Булатова представлены в известных музеях современного и классического искусства.