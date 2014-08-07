В День города Москву украсят "галочками" для голосования

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В День города главным украшением Москвы станут галочки для голосования, сообщил на пресс-конференции в четверг, 7 августа, глава столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

Сделать галочку основным символом Дня города решили в честь выборов в Мосгордуму, которые пройдут 14 сентября. Также город украсят государственными флагами. В прошлом году в оформлении города использовали красные сердца.

По словам Черникова, в этом году благодаря использованию старых конструкций город сэкономит сотни миллионов рублей. "Конструкции у нас получаются другие, но их база при этом одна и та же", - добавил он.

Напомним, что в этом году в День города в столице устроят 28 фейерверков. 12 высотных фейерверков запустят во всех округах, еще 16 - в столичных парках. Также в День города из 7-9 точек каждый час будут отправляться экскурсии. На ВДНХ состоится "Детский День города". Праздничная программа будет и на бульварах Москвы.

За эти идеи москвичи проголосовали в сервисе "Активный гражданин". Как показал опрос, праздновать День города собираются 63 процента москвичей.

Помимо "Фестиваля фейерверков", "Дня экскурсий" и "Детского Дня города", москвичи также выбрали концерт классической музыки под открытым небом (11,2% респондентов), организацию танцплощадок по всей Москве (8,1% опрошенных), фестиваль циркового искусства, марш клоунов (6,6%) и фестиваль экологичного стиля жизни (5,8%).